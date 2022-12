Cinque gol subiti in tre partite fanno scattare il campanello d'allarme in casa Lazio. Come fa notare Il Messaggero questa mattina, nelle amichevoli prenatalizie i biancocelesti sono tornati a mostrare alcune fragilità difensive che sembravano superate. E anche Provedel è apparso, soprattutto ieri con l'Almeria, più insicuro e meno reattivo del solito.



Almeno in Turchia erano arrivate comunque prestazioni convincenti, dal punto di vista tecnico e caratteriali. Contro gli spagnoli non c'è stata neanche una reazione da parte del gruppo. Le gambe imballate per il carico pesante di lavoro svolto nei gironi scorsi è un'attenuante, ma restano gravi le incertezze sulle reti incassate. L'attacco poi non è stato da meglio. Una manovra ingolfata, che ha prodotto il primo brivido solo con un tiro dalla distanza di Immobile al 39' del primo tempo. C'è quindi ancora qualcosa da registrare per gli uomini di Sarri, prima della ripresa del campionato. Oggi ultima seduta settimanale. Da mercoledì si ricomincerà a fare sul serio per preparare la sfida del 4 gennaio a Lecce.