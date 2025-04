Lazio, camera ardente per suor Paola: presente una delegazione del club

8 minuti fa



protagonista di molte iniziative di beneficienza, scomparsa due giorni fa. Oltre alle molte persone che si sono presentate per omaggiare la salma della religiosa, poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 15, è arrivata anche una delegazione del club. Presenti gli allenatori della squadra maschile, Marco Baroni, e della femminile, Gianluca Grassadonia, più alcuni giocatori e giocatrici

.

ESTREMO SALUTO - A dare l'estremo saluto a suor Paola anche il Presidente della Polisportiva Lazio Antonio Buccioni. Oltre che nel mondo Lazio comunque il nome di suor Paola è stato ricordato in questi giorni di lutto da tanti personaggi pubblici, legati al mondo del calcio e non solo, e anche da tanti tifosi che hanno legato a lei qualche ricordo speciale. Il Ministro degli Interni Piantedosi, arrivato in Campidoglio, nella sala della protomoteca, dove e allestita la camera ardente, ha dichiarato di non escludere la possibilità che suor Paola possa essere tributato un riconoscimento ufficiale al livello istituzionale in un prossimo futuro. "Ce ne vorrebbero tantissime di persone come suor Paola", ha dichiarato il capo del Viminale. Successivamente, anche l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha portato i suoi omaggi alla salma della religiosa: "Ha sempre ispirato il buon umore. Era una figura che creava coinvolgimento. Ha umanizzato anche il rapporto di rivalità tra Roma e Lazio" I FUNERALI-Domani poi, nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio alle 10:30 si terranno i funerali, preceduti da un corteo funebre che passerà anche davanti allo stadio Olimpico.