Lazio, caos recuperi: si va verso il no al nuovo rinvio, ma ora è in dubbio anche il match col Parma di sabato prossimo

Getty Images

Laè intenzionata a. Il club biancoceleste, dopo lo spostamento della gara deciso all'ultimo stamattina dai vertici delle istituzioni calcistiche, a seguito del lutto per la morte del Papa, aveva chiesto chi trovare una data alternativa quella di mercoledì . Salvo sorprese tale istanza non dovrebbe essere accolta e mercoledì mattina la squadra di Baroni ripartirà alla volta di Genova dove sarà impegnata al Ferraris alle 18:30. In meno di 72 ore quindi i biancocelesti avranno fatto 4 voli sulla stessa tratta.

La Lazio nella giornata odierna ha provato a far valere le proprie ragioni, ritenendo di essere stata penalizzata oltremodo dalle tempistiche delle comunicazioni ufficiali e dalleNon ci sarebbe stato alcun consulto con i club, secondo la società di Lotito, prima di decidere in quale data recuperare i match rinviati oggi.Tra le diverse telefonate andate in scena nella giornata di oggi, ad un certo punto è spuntata anche la voce di una minaccia di non far scendere in campo la squadra mercoledì sera. Versione comunque mai confermata, ma che dà la misura dei toni concitati di tutta la vicenda. Alla richiesta di ulteriore rinvio la Lega ha di fatto risposto picche, perché preferiscee quindi le ragioni dei club diretti concorrenti della Lazio in classifica, ma anche del Genoa nella lotta salvezza, che avevano già giocato nei giorni scorsi i rispettivi incontri o che dovranno anc'essi recuperare la propria gara. L'ultima parola non è ancora arrivata, ma a Formello ovviamente la decisione non è stata presa affatto bene: l, che toglieranno poi altro spazio alla preparazione della successiva partita contro il Parma all'Olimpico.

Se infatti effettivamente mercoledì si giocasse il recupero tra Genoa e Lazio, evidentemente i biancocelesti non parteciperanno alla camera ardente del Papa. Tuttalpiù vi potrebbe prender parte una delegazione composta da chi non è disponibile per la trasferta per infortunio o squalifica, ma è un'ipotesi al momento senza alcun riscontro pratico. Di sicuro però c'è la data dei funerali del Santo Padre, venuto a mancare oggi.La straordinarietà dell'evento presumibilmente comporterà un ulteriore aumento del flusso di pellegrini e fedeli, già corposo per via del Giubileo, nella Capitale, con conseguenze sulla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ecco perché ad oggi, anche se è in programma alle 20:45.