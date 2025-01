Getty Images

Lavuole dimenticare presto il derby perso. Ilcerca punti e continuità nella corsa salvezza. Entrambe attendono notizie dal mercato, ma nel frattempo, scenderanno in campo due formazioni che hanno un solo risultato in mente per iniziare al meglio il girone di ritorno. Dopo il 5-1 al Sinigaglia di due mesi fa, sulla carta l'ago della bilancia della sfida sembrerebbe pendere più dalla parte degli uomini di, ma i lombardi si sono riposati nello scorso week-end, visto il rinvio delle sfide delle squadre coinvolte nella Supercoppa Italiana. E l'che il tecnico biancoceleste si trova ad affrontare tra infortuni e squalifiche rende tutto molto più complicato.

Lazio - Comovenerdì 10 gennaio 202520:45DaznDazn(4-3-3): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Tchaouna. All. Baroni.(4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Senza Vecino, Patric, Zaccagni, Gila e Castellanos, e con i dubbi sulla presenza di Pedro e Castrovilli, Baroni ha gli uomini contati. In difesa debutta dal 1' in A Samuel Gigot. Davanti possibile tridente inedito Isaksen-Dia-Tchaouna o Noslin se starà bene. er Fabregas invece ci sono pochi dubbi. Confermato Cutrone dal 1', mentre a centrocampo il ballottaggio è aperto tra Engelhardt (in vantaggio) e Perrone.La partita tra Lazio e Como sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile anche al 214 di Sky previa sottoscrizione dell'abbonamento.

La gara dell'Olimpico tra Lazio e Como sarà fruibile tramite app di Dazn su tutti i dispositivi abilitati.Il racconto di Lazio - Como è affidato alla voce di Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.