Anche stavolta il caso Luis Alberto è rientrato. Dopo le voci di malumori dei giorni scorsi, la sera prima della partita poi vinta a Empoli per 0-2 il centrocampista biancoceleste ha avuto un confronto in albergo con il direttore sportivo Fabiani. A raccontare questo retroscena stamattina è Il Messaggero. Il colloquio chiarificatore ha riportato la tranquillità negli animi e ha permesso a Sarri di rilanciare il Mago dopo la panchina contro l'Inter.



Il numero 10 infatti, prima dell'infortunio, era apparso più tonico e reattivo in campo. Aveva anche propiziato l'azione del gol del vantaggio di Guendouzi, con un numero di suola in mezzo ai difensori empolesi. Tutti ora a Formello incrociano le dita per gli esami a cui si sottporrà il giocatore nelle prossime ore per valutare l'entità del problema muscolare. Perdere ora un Luis Alberto emotivamente ritrovato è l'ultima cosa di cui avrebbe bisogno Sarri per proseguire la rincorsa in classifica della Lazio alla zona Champions.