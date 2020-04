La stagione meravigliosa della Lazio è stata stoppata dall'emergenza Coronavirus: tra i protagonista della cavalcata di Inzaghi c'è stato anche Joaquin Correa. Ai microfoni di lagaceta.ar – portale argentino – il Tucu ha dichiarato: “È difficile iniziare la giornata, perché non avendo un programma di allenamento sei un po' perso. Quindi appena mi alzo inizio con le faccende domestiche e poi vado ad inventare qualcosa in cucina. Pomeriggio palestra poi sto al telefono con la mia ragazza e la mia famiglia, o guardo un film. Calcio? Non so quando torneremo, ma devi essere preparato per quando verrà il momento. Stiamo disputando un’ottima stagione e non possiamo rilassarci. Sono un credente, quindi prego molto Dio che il vaccino venga trovato e che tutto torni alla normalità il più presto possibile. Nessuno vuole essere rinchiuso, ma bisogna pensare positivo. Roma è un deserto in questi giorni, non ci sono turisti”.