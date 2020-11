(anche se una partita ha variabili imperscrutabili) se domani, all’ora di pranzo, . Non so ancora se il presidente Lotito si sia arreso all’evidenza tecnico-scientifica dei tamponi o, piuttosto, abbia sentito puzza di bruciato (inchiesta federale con la possibilità di partite perse e punti di penalizzazione), so però, come tutti, che i tre giocatori ieri, anziché partecipare alla rifinitura, hanno lasciato Formello per rientrare a casa.Strakosha, Leiva e Immobile rappresentano per tre quarti l’asse portante della Lazio.. Primo, perché nessuno nella Lazio segna quanto Immobile, Scarpa d’Oro europea e miglior marcatore italiano l’anno scorso. Secondo, perché), mentre la Lazio no (senza offesa per nessuno). Stando così le cose, la Lazio (solito 3-5-2) giocherà con Reina in porta. Luiz Felipe, Acerbi e Radu centrali difensivi. A centrocampo, Marusic, Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto e Fares. Davanti Correa e Muriqi.. In porta Szczesny. Bonucci e Demiral centrali di difesa (chiamati all’uno contro uno con Correa e Muriqi), Cuadrado e Danilo esterni bassi, ma con licenza di alzarsi. In mezzo Arthur con Rabiot (coppia meglio assortita di quella costituita da Arthur e Bentancur), a destra McKennie (che andrà a fare anche il trequarti come a Cesena contro lo Spezia), a sinistra Chiesa., magari spostandosi a destra, con McKennie a sinistra.E’ vero che i due potrebbero inibire l’attività di Marusic e Fares sulle fasce, ma è altrettanto vero che la Juve rinuncerebbe ad un equilibrio appena reperito. Ovvio che McKennie non abbia la tecnica e il dinamismo di Kulusevski, ma, al contrario dello svedese, ha una maggiore propensione ai contrasti e sa diligentemente mettersi dietro la linea della palla quando la fase offensiva è dell’avversario.. Perciò prevedo una partita combattuta e aperta, magari con molti gol.. Pirlo ha detto che non bisogna perdere palla in mezzo al campo, perchè la Lazio quando riparte fa male. Ha ragione, ma Muriqi, per quanto atteso al salto di qualità, non è Immobile.. Oltretutto, mentre in Champions League la Juve è andata a passeggiare in Ungheria (poco più di un allenamento), la Lazio ha accumulato tossine a San Pietroburgo dove, come a Torino con il Toro, ha rischiato la sconfitta, rimediando alla fine con il provvidenziale e puntuale Caicedo (perché titolare no?).In un campionato strano e in una giornata che propone qualche altro scontro diretto (Atalanta-Inter),Anche se lunedì la Corte Federale probabilmente riformerà il 3-0 a tavolino contro il Napoli (gara da giocare), il passo in avanti sarebbe apprezzato.