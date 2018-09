Doppio evento di marketing in casa Lazio. Immobile in un negozio di sport, il neoacquisto Berisha in un concessionario di autovetture, con una costante: una lunga fila di tifosi per incontrare i calciatori biancocelesti, tra foto di rito e sorrisi.



Il clima in casa Lazio è sereno: le ultime due vittorie hanno restituito una classifica migliore, consentendo alla Lazio di superare Milan, Inter e Roma. Berisha è quasi pronto, ha voglia di misurarsi con la Serie A, che per ora ha visto solo in televisione. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani: "Se queste sono le premesse ne vedremo delle belle. Berisha scalpita e non vede l'ora di iniziare".