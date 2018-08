Riza Durmisi, nuovo acquisto della Lazio, si è presentato in conferenza stampa: "Sono davvero felice di far parte della Lazio. Si tratta di una squadra molto forte. Tare è stato importante per la mia scelta. Sono un terzino offensivo, spero di aiutare la squadra con assist e gol".



SUGLI OBIETTIVI - "Voglio diventare un titolare per la Lazio a livello individuale. Per quanto riguarda la squadra, proveremo a vincere ogni partite. Abbiamo grandi ambizioni e tanta qualità".



SUL RUOLO - "Sono abituato a giocare con questo modulo. Darò tutto me stesso, non posso promettere un gol a partita, ma farò del mio meglio".



SULLA SERIE A - "C'è molta più attenzione tattica in Italia, più attenzione difensiva. Sarà più difficile creare occasioni da rete, ma non vedo l'ora di iniziare".



SULL'ULTIMA STAGIONE - "Nel calcio a volte capita di trovare meno spazio ma ho comunque giocato più di 25 partite, l’importante è che la squadra faccia bene, con o senza di me in campo".