Felipe Anderson sa come far male al Sassuolo. Come ricorda lui stesso, nelle parole raccolte all'interno del match program, pubblicato oggi sui canali ufficiali della Lazio, il brasiliano ai neroverdi ha siglato uno dei gol più belli della sua carriera.



"Quel gol nel 2015 lo ricordo bene, è stato uno dei più belli segnati in carriera. Eravamo in un grande momento, appena stoppai la palla ero già sicuro di segnare. Il tiro a giro nacque proprio da come fermai la sfera. Fu una giornata bellissima, che ci regalò una vittoria importante contro una squadra forte". Era il 1°marzo. La partita terminò 0-3 per gli uomini allora allenati da Pioli. L'assit fu di Keita, con un cross dalla sinistra. Le altre due marcature le siglarono Klose e Parolo.