Sono in vista per la Lazio nuovi ingressi in società. Secondo Il Messaggero sono andati avanti sottotraccia in queste settimane i colloqui tra i biancocelesti e l'ex ds della Salernitana, Angelo Fabiani. il dirigente sarebbe molto vicino ad entrare a far parte dell'organigramma capitolino, anche se, sottolinea sempre il quotidiano, non ci sono ancora certezze sul ruolo che andrebbe a ricoprire.



Il diretto interessato nelle scorse settimane aveva smentito ogni discorso. Si era parlato di un suo possibile affiancamento a Bianchessi per la gestione delle giovanili e della Primavera. Non ci sono però conferme a riguardo. Il giornale romano però assicura che nel club sono in corso valutazioni su possibili rinnovamenti interni e anche nell'ufficio stampa potrebbero presto vedersi facce nuove.