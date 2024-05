Lazio, Fabiani sistema l'attacco: pronti i primi due colpi

45 minuti fa

1

Due colpi già in canna per il ds della Lazio Fabiani. A dare la notizia stamattina è Il Messaggero, secondo cui i biancocelesti sarebbero molto vicini a chiudere con la Salernitana il doppio colpo Dia e Tchaouna. Il primo, 27enne, franco-senegalese 17 presenze e 4 gol quest'anno prima di finire fuori rosa a metà stagione, si andrebbe ad aggiungere come terza scelta a Immobile e Castellanos, il secondo invece dovrebbe prendere il posto di Felipe Anderson, che a giugno saluterà per sempre Roma per tornare in Brasile (ha già firmato col Palmeiras).



Tchaouna è un classe 2003 originario del Chad, ma con passaporto francese, e quest'anno è stato tra i talenti che maggiormente si è messo in mostra nella sfortunata stagione della Salernitana.Diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui; la Lazio però sta giocando d'anticipo. Il club campano per entrambi chiede oltre 20 milionni di euro, ma la retrocessione unitamente alla situazione societaria attuale (Iervolino starebbe cercando di vendere o almeno di far entrare nuovi soci, ndr) dovrebbe favorire una trattativa al ribasso. Fabiani vuole regalare subito due colpi a Tudor per l'inizio della nuova stagione. In attacco peraltro potrebbero non essere gli unici, se si dovessero concretizzare anche gli addii di Luis Alberto e Pedro.