Felipe Anderson non ha mai segnato in Champions League. L'ala della Lazio, al centro di numerose critiche tra i tifosi per un rendimento al di sotto delle aspettative in questa prima parte di stagione, cercherà oggi il riscatto all'Oimpico contro il Feyenoord.



Il tecnico continua a fidarsi ciecamente di lui, attendendo che si sblocchi. Il gol a Reggio Emilia contro il Sassuolo è rimasto ancora l'unico fin qui. Oggi avrà una nuova occasione, nella sua centododicesima presenza consecutiva tra campionato e coppe. In passato ha già giocato la Champions con la maglia del Porto, senza mai riuscire a lasciare il segno, come nelle tre partite disputate quest'anno anno. Stasera Pipe è chiamato a dare un segnale forte per rispondere a chi dice che nei palcoscenici che contano in tutta la sua carriera non è mai riuscito a rispettare le aspettative dettate dal suo talento.