Altro che completa così. La rosa della Lazio sta dimostrando che per tre competizioni non può tenere il ritmo. Per questo motivo, in antitesi rispetto alle dichiarazioni del ds Tare di qualche settimana fa, già a gennaio sarà determinante effettuare acquisti in due reparti. Un titolare (o quasi) in difesa, e un esterno sinistro in base alle condizioni fisiche di Lulic. Come riporta Il Messaggero, tutto ciò sarà materia di dibattito nel prossimo vertice tra il presidente Lotito, il ds Tare e il tecnico Inzaghi. Un incontro che sarebbe già stato fissato dopo i due big match contro Napoli e Milan. La Lazio è in difficoltà e serve intervenire il prima possibile. Intanto, tra i calciatori da piazzare vi è assolutamente Vavro. Il club capitolino sta rischiando di dilapidare un patrimonio di 10,5 milioni di euro.