Lazio-Frosinone (venerdì 29 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.



FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Garritano; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco.