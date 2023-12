Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato così a Lazio Style Channel: "Servirà una partita quasi perfetta. Loro nelle ultime due partite hanno ritrovato ritmo, facendo punti importanti. Per noi non sarà facile, ma vogliamo comunque imporre il nostro gioco. Tenere palla ed essere aggressivi è la chiave. E' difficile anche giocare fuori casa con il pubblico di casa che spinge sempre forte. Non dobbiamo però farci condizionare, abbiamo i nostri obiettivi da centrare. Io mi sento molto bene, il ritmo l'ho trovato nelle ultime partite dopo l'esordio di Salerno. Non è facile perché giochiamo ogni tre giorni, ma grazie ai miei compagni sono riuscito a entrare subito al meglio".



A DAZN: "I risultati che sono arrivati nelle coppe sono molto positivi e ci danno una motivazione in più anche per affrontare le gare di campionato".