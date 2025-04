Lazio, il Genoa è impenetrabile in difesa: Baroni chiede la gara perfetta ai suoi

AFP via Getty Images

Che si giochi o meno domani, lacontro ildovrà fare una gara perfetta. Questa, secondo quanto scrive oggi il Messaggero, la richiesta di misteralla squadra. Le polemiche sul rinvio del match, previsto inizialmente per ieri alle 18, ma rinviato per la morte del Papa, non devono distrarre Zaccagni e compagni dall'impegno con i rossoblù, che sarà un banco di prova caratteriale importante dopo la bruciante eliminazione dall'Europa League di giovedì scorso. I biancocelesti non dovranno sbagliare nulla a Marassi se vorranno provare a portare a casa i tre punti

Il dato clamoroso fa del Genoa la migliore difesa d'Europa in casa.: un gol è arrivato su rigore, trasformato da Krstovic del Lecce, nell'incontro poi comunque vinto 2-1 dai liguri; l'altro su azione da calcio d'angolo, contro l'Empoli. L'ultima sconfitta casalinga dei grifoni è datata 21 dicembre, contro il Napoli. Poi sono arrivati 5 successi e un pareggio nelle ultime sei in casa: un rendimento che ha di fatto già assicurato ai rossoblu una salvezza tranquilla (+ 14 sulla terzultima il margine attuale). Per controe, ha quasi sempre concesso almeno una rete (contro l'Atalanta l'unico clean sheet dell'ultimo mese e mezzo). Baroni ha bisogno di un cambio drastico di rendimento a parte dei suoi per centrare l'obiettivo Europa in queste ultime sei gare della stagione.