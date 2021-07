Anche il nuovo preparatore dei portieri della Lazio, Massimo Nenci, ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Ecco come si è espresso su Reina e Strakosha, ma anche su Leiva: "Reina l’ho avuto per tre anni al Napoli e lo conoscevo. Strakosha ha rappresentato una piacevole sorpresa, sembrava molto serio, invece è simpatico ed alla mano. Se si lavora con il sorriso, i risultati arrivano. Mi ha sorpreso Lucas Leiva, è veramente un fenomeno: ha un’intelligenza tattica fuori dal comune".



E continua: "Sarà un cardine di questa squadra per il ruolo che ricopre e mi ha entusiasmato per come sta lavorando. La Lazio ha un ottimo organico ed è ingiusto dire chi mi ha sorpreso, i difensori sono all’altezza del compito e sono molto disponibili. Il gruppo è molto valido, non mi soffermo sui singoli. Il mister vuole esprimere sempre gli stessi concetti, il modo di allenare è sempre lo stesso, possono cambiare situazioni personali".