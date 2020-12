Tra i calciatori della Lazio che hanno accusato maggiormente la prima parte del 2020/21 vi è senza dubbio Thomas Strakosha. Con sole 6 presenze tra campionato e Champions League il portiere albanese ha perso la titolarità in favore di Pepe Reina. Un calo che al momento vede lontano il recupero di quel posto tra i pali che fino al ritiro era ben saldo. Come riporta Il Corriere dello Sport il rendimento di Strakosha potrebbe complicare il rinnovo del suo contratto. Quest'ultimo è in scadenza nel 2022. Al momento, rispetto a quanto si vociferava fino a qualche mese fa, l'estremo difensore albanese non ha ricevuto segnali dalla Lazio. L'unico modo che ha Strakosha per tornare alla ribalta è quello di lavorare sodo sul campo e cercare di convincere Inzaghi alla prossima occasione che gli verrà concessa.