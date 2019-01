Ciro Immobile, attaccante della Lazio, parla a termine di un evento con le scuole: "Quella contro il Napoli è una partita in cui serviva personalità, bisognava dare qualcosa in più. Noi questo lo sappiamo e non ci siamo fissati che non riusciamo a fare molti punti contro le big. L’importante è dare continuità e fare qualcosa in più rispetto al girone d’andata. Contro la Juventus? È una squadra fortissima. Fortunatamente ci sarà tanta gente che ci sosterrà. Negli anni passati ci siamo riusciti a batterli. Dando qualcosa in più e sperando di avere un po’ di fortuna, si può fare".