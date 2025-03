Lazio, Baroni è in bilico: c'è un nome per giugno

Getty Images

Giudizio sospeso fino a giugno per. Il direttore sportivo dellalo ha detto esplicitamente:Il tecnico biancoceleste è finito da un po' di tempo sotto la lente di ingrandimento della società pere per iNonostante quindi la squadra sia in lotta per l'obiettivo prefissato di un posto in Europa, attualmente a -2 dal 4° posto, che significa Champions League, e ai quarti di finale di Europa League,. I risultati finali e la valorizzazione della rosa saranno i fattori dirimenti per capire se le strade andranno avanti insieme o meno.

Al momento, anche se il tracollo diè statadei dubbi sorti negli utlimi mesi. Fino ai primi di dicembre addirittura sembrava esserci fretta a Formello di mettere da subito nero su bianco uncon il tecnico che stava superando ogni più rosea aspettativa di inizio stagione.che si sono susseguiti da Natale in poi, di fatto fino a oggi (il ko diè stato, ha dichiarato il ds Fabiani), hanno inceppato i meccanismi delle rotazioni, che invece erano stati quasi perfetti nella prima parte dell'anno e avevano prodotto ottimi risultati., da parte del tecnico. Se sull'esclusione dalle liste diil club aveva comunque deciso di esporsi pubblicamente, avallando la scelta dell'allenatore, al contrario ora, diventato improvvisamente un modulo intoccabile, stanno facendo storcere il naso in società. In realtà la dirigenza della Lazio quasi mai nell'era Lotito è entrata più di tanto nel merito delle decisioni tecniche, imponendo dall'alto alcune scelte. Il nuovo progetto partito quest'anno però si basa proprio sullae sul netto cambio di marcia tattico rispetto a un passato strettamente legato agli integralismi di Inzaghi prima e di Sarri poi.

Il confronto tra Lotito, Fabiani e Baroni è continuo, su molteplici aspetti. Quello dellaè uno di questi e presidente e ds hanno segnalato le proprie critiche all'allenatore. A lui ora il compito di portare a termine la stagione nel miglior modo possibile, ritrovando la brillantezza di inizio stagione.da coltivare il più a lungo possibile, sia per i tifosi, sia per la società stessa. Il grande non detto di questi giorni però è chiaro:Al suo postoLa piazza biancoceleste in realtà non ha accolto questo rumors con particolare gioia (per usare un eufemismo). Il fatto è che a prescindere dal tecnico la società intende comunque portare avanti il proprio progetto di progressivo. E dopo Baroni, l'ex campione del mondo 2006 - benché sarebbe visto dai tifosi come un ulteriore ridimensionamento tecnico rispetto al recente passato - è. Se non sarà davvero Gilardino quindi l'identikit dell'eventuale successore in panchina per la Lazio è già chiaro e definito. Ogni discorso concreto su questo tema però, come ha detto Fabiani, è rimandato a giugno.