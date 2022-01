La volontà del club bianco celeste è quella di trovare un accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo luglio. Il direttore sportivo Tare farà di tutto per blindare un elemento chiave per il progetto tecnico di Maurizio Sarri.- Dal faccia a faccia delle prossime ore si avrà uno scenario più preciso sul futuro di Luiz Felipe. Che resta un nome molto chiacchierato sul mercato. In caso di mancato accordo,in un’ottica di completamento del reparto difensivo. La pista al momento non è particolarmente calda ma va tenuta in considerazione.un mese fa ma senza poi approfondire. Massara è un grande estimatore del centrale tanto che aveva provato a portarlo alla Roma ai tempi della sua esperienza da direttore sportivo del club giallorosso.