Inzaghi continua a preparare la gara contro l'Empoli. Quaranta minuti di analisi video nella foresteria biancoceleste, poi il consueto lavoro tattico. Il mister sta cambiando molto, non sta dando punti di riferimento, tiene la squadra in tiro. Nella mattina Inzaghi ha eliminato dai titolari Wallace, Parolo e Marusic, ma probabilmente li inserirà contro la squadra di Andreazzoli. In particolare il montenegrino dovrebbe essere disponibile, dopo i problemi alla schiena. Una maglia per tre in difesa: Bastos si è inserito nel dualismo Wallace-Caceres, lotta anche lui per una maglia. Berisha ancora out: anche oggi si è allenato a parte.