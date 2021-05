Dopo il clamoroso voltafaccia nella giornata di ieri Simone Inzaghi è pronto a volare alla volta di Milano per apporre la firma sul nuovo contratto con l'Inter. Un addio doloroso per la Lazio che potrebbe portare ulteriori notizie negative in ottica mercato. Come riporta Il Messaggero infatti il tecnino piacentino sarebbe pronto a fare un altro sgarbo al suo ormai ex club portandosi Luis Alberto, uno dei suoi pupilli, all'Inter. Dal canto suo però Lotito difficilmente farà prezzi di favore, soprattutto ai nerazzurri.