Dopo una stagione difficile, anche perché giocata fuori ruolo, Jony potrebbe lasciare la Lazio. Lo spagnolo piace in Spagna. Secondoo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'attuale numero 7 biancoceleste potrebbe tornare all'Alaves, club dove ha giocato due anni fa in prestito, oppure andare al Getafe. Quel che è certo è che dopo un solo anno Jony è già sul mercato.