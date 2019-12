Per un Lukaku che arriva, un altro che sembra destinato a lasciare la Serie A. Jordan Lukaku, l'esterno sinistro della Lazio, dopo l'ennesimo inizio di stagione sfortunato, falcidiata dagli infortuni, sembra sul punto di lasciare la Lazio. L'infortunio al ginocchio del fratello minore di Lukaku lo ha tenuto lontano dal campo, e non sembra in grado di insidiare il titolarissimo Lulic.



LUKAKU IN PARTENZA - Come racconta Tuttosport, l'esterno a gennaio potrebbe lasciare la Lazio, nonostante i problemi di Jony ad adattarsi alla Serie A. Alcune squadre in Belgio avrebbero chiesto di lui, ma i dubbi sulla sua integrità fisica stanno frenando il possibile trasferimento.