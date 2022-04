Matias Vecino è uno dei profili più attenzionati in orbita Lazio per il centrocampo della prossima stagione. L'uruguayano in scadenza coin l'Inter è tra i nomi graditi a Sarri, ma non l'unico. La società sta sondando il terreno per venire incontro alle esigenze del tecnico, ma gli stessi Lotito e Tare non sono convitissimi della scelta del classe '91.



La sua resta una candidatura valida, ma il Corriere dello Sport oggi parla anche dell'opzione Torreira, già in passato accostato ai biancocelesti. Trovare un nuovo regista basso infatti sarà prioritario in estate, molto più che la mezzala. E il 18 della Fiorentina potrebbe avere le caratteristiche ideali per raccogliere l'eredità di Leiva, che a giugno dirà addio. In quel ruolo però il ds ha già nella lista dei suoi preferiti Vitinha e Maxime Lopez. Due pezzi costosi, su cui il club sta valutando quanto sia reale la possibilità di fare un investimeto.