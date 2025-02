Getty Images

Lazio, la società chiama il pubblico all'adunata. Canigiani (resp. marketing): "Pronte diverse iniziative"

La Lazio sta iniziando la fase decisiva della propria stagione. Tra campionato ed Europa League (ed eventualmente Coppa Italia, se passasse il turno contro l'Inter). La squadra di Baroni si gioca tutto e per questo la società sta chiamando a raccolta i tifosi allo stadio, per supportare Zaccagni e compagni. Ai microfoni di Radio Laziale, il responsabile del settore marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ha spiegato così le diverse iniziative che il club sta già promuovendo sul fronte biglietti:



"Uno stadio pieno fa sempre la differenza. Siamo partiti subito dopo il sorteggio, ma eravamo già pronti. Oltre alla prelazione per gli abbonati, abbiamo preparato un pacchetto di 2 partite per Viktoria Plzen e Udinese, con anche la possibilità di ricevere un biglietto omaggio extra per la sfida contro i friulani. L’apporto del pubblico è fondamentale e questo è un momento dove ci sono tante partite decisive in serie. A partire da stasera, puntiamo ad andare avanti anche in Coppa Italia. Si tratta comunque di primi test, perché bisogna abituare il tifoso a queste opzioni. Le precedenti occasioni hanno avuto risultati discreti; man mano i tifosi iniziano a percepire il vantaggio economico. Abbiamo già in testa altre formule da sperimentare nel tempo, perché vorremmo andare a popolare maggiormente dei settori dello stadio che spesso hanno un colpo d’occhio non bellissimo. Vantaggi e prelazioni per gli abbonati saranno confermati anche qualora si andasse avanti nelle coppe. Per i biglietti in trasferta però dipende molto dalla società che ci ospita. Bisogna considerare che alcune ancora danno distribuzione fisiche del biglietto. Valutiamo volta per volta. A breve verranno comunicate le modalità per l’acquisto dei biglietti per il Viktoria Plzen".