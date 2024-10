Lazio, le pagelle di CM: Castellanos stecca, Pedro la risolve come fanno solo i campioni

Getty Images

Lazio – Empoli 2-1: inciampa goffamente sul vantaggio empolese. Troppi anche i rinvii sbagliati.: Bene quando deve spingere, anche se poi non riesce a giocare palloni davvero pericolosi. Dietro, soffre per mezz’ora gli affondi di Pezzella e infatti deve alzare bandiera bianca (dal 37’p.t.: entra a freddo e bada più che altro alla fase difensiva)bene negli anticipi, si concede anche qualche scorribanda in uscita palla al piede. In netta crescita fisica rispetto alle prime uscite stagionali: Esposito gli salta sopra in occasione dell’1-0. In generale, meglio negli interventi a terra che nel gioco aereo oggi.

: troppo passivo in marcatura sul gol del vantaggio dell’Empol. Si rifà a un soffio da duplice fischio con la giocata e l’assist per Zaccagni. (dal 40’s.t.: stanco dopo le fatiche di coppa, ci mette sempre un tempo di gioco in più a gestire il pallone.: tiene in piedi da solo il centrocampo. Mostra carattere e intraprendenza nei momenti più critici.: da una sua palla persa a centrocampo inizia l’azione del vantaggio dell’Empoli. Prova qualche affondo, ma è troppo timido nell’1vs1. Ha due chance in contropiede nel finale di 1° tempo, ma se sfrutta male. (dal 27’s.t.: entra, tocca due palloni e risolve la partita. Perché è questo che fanno i campioni)

: nel primo tempo è completamente avulso dalla manovra. Quasi sempre lontano dall’area, trova il modo di rendersi pericoloso solo conquistandosi il rigore (poi fallito), su cui Pezzella doveva essere espulso. (dal40’s.t.: dopo un primo tempo scarno, imita Castellanos sul cross di Tavares e rimette in piedi la partita. (dal 40’s.t.: tira malissimo il rigore del possibile 2-1. Lavoro tanto in mezzo a alle maglie dell’Empoli, ma con poca efficacia, tranne che per l’assisti in profondità per la rete dcisiva Pedro.

All.: non convince del tutto la scelta iniziale di schierare contro l’avversaria di oggi Dia così lontano dall’area. Ha avuto ragione alla fine a ritardare i cambi fin oltre il 60’. La sua Lazio oggi era stanca, ma ha vinto e convinto con il carattere e la forza del gruppo.