Serviva ripartire dopo le due sconfitte di fila, e la Lazio ad intermittenza lo ha fatto. Un punto recuperato contro il Cagliari, ma c'è ancora molto da lavorare per mister Sarri. Intanto ecco le valutazioni di Immobile e compagni dopo il match dell'Olimpico.: non compie grandi interventi anche perché il Cagliari non centra spesso lo specchio. Sul gol di Joao Pedro può poco. Stesso discorso sul raddoppio di Keita. Un po’ indeciso in uscita.: primo tempo ottimo tra sgasate in attacco e salvataggi in difesa (determinante al 15’ su Keita a botta sicura). Nel secondo tempo però cala. I due gol degli ospiti arrivano dalla sua parte. (: non arrivano più pericoli e dà l’equilibrio richiesto da Sarri).: dopo due prestazioni comunque sufficienti (nonostante le sconfitte) il numero 3 oggi soffre tremendamente Joao Pedro. Soprattutto nell’occasione che porta al raddoppio ospite si fa saltare con troppa facilità.: anche il Leone soffre i movimenti dei due attaccanti ospiti. Non basta il salvataggio al 58’ su Nandez.: il soldatino di Sarri quest’oggi è più impacciato del solito. Si perde spesso Nandez, una freccia sulla destra. Per una volta va sotto la sufficienza.: il Sergente è tornato determinante. Pennella un cross perfetto per il vantaggio di Immobile e lotta fino alla fine, anche con una spalla dolorante. Premiato prima della gara per le 250 presenze in biancoceleste. Sempre più leader.: il brasiliano accusa la terza partita da titolare in 8 giorni. Nel primo tempo si comporta discretamente, ma nella ripresa ha un calo drastico che lo porta alla sostituzione. (: che ingresso per il classe ’94. Dà maggiore dinamicità alla manovra e con un destro millimetrico batte Cragno per il 2-2).: la prestazione è sicuramente migliore rispetto a quanto visto contro Milan e Galatasaray. Al Mago riescono anche un paio di imbucate delle sue. A volte ricerca forzatamente l'assist anziché tirare, ma la sua prova è positiva. ().: qualche buona accelerazione, ma poi nulla di che. Stavolta lo spagnolo non riesce ad incidere. (: l’ex Hellas entra bene, molto pimpante, e al 93’ fa espellere Zappa).: grandioso il colpo di testa al 45’ con il quale porta la Lazio in vantaggio (11esimo gol al Cagliari). Sfortunato nel secondo tempo coglie una traversa. Come al solito è l’ultimo a mollare.: quando decide di puntare gli avversari è inarrestabile. Fa dannare Caceres e compagni a più riprese. Oggi si spegne raramente e quando è così la Lazio può solo sorridere. ().: primo pareggio in Serie A per mister Martusciello coadiuvato da Sarri sulle tribune dell’Olimpico. Oggi in fase offensiva i miglioramenti si sono visti, ma dietro si balla troppo. C’è ancora da lavorare, ma i biancocelesti tornano a muovere la classifica.