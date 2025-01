Lazio, le pagelle di CM: Romagnoli disastroso. Tchaouna poteva riaprirla

Getty Images

Roma – Lazio 2-0sul destro di Pellegrini non ci arriva. Sul 2-0 di Saelemakers invece poteva respingere meglio.: si propone spesso sfruttando lo spazio che la Roma concede sul suo lato. Tra i pochi a salvarsi nei disastri difensivi. (dal 34's.t.: concede troppo spazio a Pellegrini in occasione dell'1-0. Fatica in marcatura su Dobvick.sul gol del vantaggio della Roma dà le spalle a Pellegrini senza una ragione. Male anche nel tentativo di anticipo su Dobvick nell'azione del 2-0.: spinge tanto nei primi minuti ma la benzina e, soprattutto, il fosforo nel cervello si esauriscono troppo presto. (dal 44's.t.

: per vie centrali la Roma ha vita troppo facile. Il suo filtro funziona poco sulle ripartenze avversarie.Dybala lo fa ballare parecchio in quella zona di campo. In una partita chiusa e compassata non è riuscito a dare il cambio di passo.: fatica a trovare la posizione giusta. Tra le linee non trova quasi mai tempi e spazi per scardinare la difesa bassa della Roma. (dal 1's.t.dà tutt'altro peso all'attacco con la sua presenza. Con lui il baricentro della Lazio sale parecchio)la Roma concede spazio dal suo lato, lui prova a sfruttarlo ma senza la cattiveria che sarebbe necessaria in queste partite. (dal 1's.t.sfortunato in avvio di ripresa quando colpisce male il pallone che poteva riaprire il match. Comunque positivo il suo impatto sulla gara.)

si muove tanto ma di palloni giocabili ne ha davvero pochi. Non riesce a pungere e alla lunga si innervosisce.: soffre l'aggressività di Mancini. Da veterano dovrebbe caricarsi lui la squadra sulle spalle nelle difficoltà di queste gare; la sua azione invece è spesso inconcludente. (dal 44's.t.All.: Ranieri costringe la Lazio a snaturarsi. Attaccanti imbrigliati tra le linee e squadra che non riesce a sviluppare il gioco in verticale sulle fasce. Paga l'inesperienza di tanti suoi uomini in partite come questa. Giallorossi più sul pezzo su tutti i palloni.