Lazio, le pagelle di CM: Rovella dal sogno all’incubo, Castellanos dà una speranza ma non basta

AFP via Getty Images

Parma - Lazio 3-1può fare poco sui gol subiti. Preciso nelle altre occasioninonostante le sue cavalcate sulla fascia, riesce a incidere poco sul match. (dal 37’s.t.non ha particolari colpe se non nel finale quando non interviene bene per contrastare Delprato.duro quando serve. Pericoloso anche quando si affaccia in zona offensiva. Perde però una brutta palla in occasione del raddoppio del Parma.spinge tanto fino alla fine. Gli manca però lo spunto decisivo negli ultimi metri.al terzo impegno di fila senza uscire mai dal campo la stanchezza inizia a farsi sentire. Poco lucido nelle scelte

poteva essere la sua giornata, ma si è tramutata in un incubo. Gol annullato, poi l’erroraccio che apre la strada al Parma e pure il giallo, evitabile, che gli costa la squalifica col Napoli. (dal 44’s.t.: è nei momenti di maggior difficoltà che ci si aspetta qualcosa in più da giocatori come lui. Oggi tanto fumo e poco arrosto per lui.seconda da titolare in A e seconda volta che il pomeriggio va storto per tanti motivi e non per colpe sue. Ha solo il demerito di non riuscire a creare nulla di concreto in quello che in teoria sarebbe il suo ruolo naturale. (dal 1's.t.se anche uno come lui incespica significa che la giornata è davvero stregata)

quando il gioco si fa duro, lui sparisce. Si mangia anche un gol facile nel primo tempo. (20' s.t.non fa troppo meglio del suo compagno)lotta come un leone contro tutta la difesa parmense. Regala una speranza (vana) nel finale col suo gol.All.partita stregata e influenzata da una direzione arbitrale discutibile, ma la sua Lazio oggi sembrava avere poche idee e molto confuse quando era il momento di colpire. Urge ritrovare lucidità e imparare a gestire anche i pomeriggi maledetti.