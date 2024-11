Lazio, Mezzaroma: "Vi spiego le inziative sociali della Fondazione 1900"

AFP via Getty Images

Si è molto ampliata negli utlimi mesi l'azione dellain ambiti sociali e di beneficenza. Diverse sono le inziative portate avanti dal club biancoceleste (come anche dalla polisportiva in generale), grazie all'azione della, al cui vertice vi è, moglie del presidente della Lazio Calcio, Claudio Lotito."Abbiamo anche lanciato una trasmissione - ha spiegato amicrofoni del Tempo oggi la stessa dottoressa Mezzaroma, illustrando alcuni dei progetti portati avanti di recente - che va in onda sui nostri canali media ufficiali, dal titolo Ente Morale. Si tratta di uno spazio mediatico dedicato a varie tematiche e progetti di solidarietà che realizziamo. Tra questi mi piace ricordare la psicologia dello sport oltre che, la prevenzione e la cura dei disturbi della sfera alimentare, l’autismo. Abbiamo anche contattato l’Università Europea di Roma e l’Università La Sapienza per proporre la partecipazione di alcuni tirocinanti di diversi ambiti della cura della salute, fisica e mentale".

Da un po' di tempo la Lazio ha visto arrivare un nuovo membro in seno al proprio sodalizio. Si tratta della cosiddetta Squadra Special, che la dottoressa Mezzaroma ha raccontato così: "La Lazio Special è una squadra di calcio di quarta categoria, che la Lazio ha deciso di adottare, composta da persone speciali, che presentano disturbi della sfera cognitiva ma che, quando giocano insieme, creano una vera sinfonia. E io me ne sono innamorata. In più da qualche settimana abbiamo stipulato un accordo con il DAP (Dipartimento del Ministero della Giustizia per l'Amministrazione Penitenziaria, ndr) per avviare una serie di attività a beneficio della popolazione carceraria, reclusa negli istituti penitenziari del Lazio. Si tratta di un'iniziativa che mi onora moltissimo perché attraverso la Fondazione e i colori biancocelesti trasmettiamo i valori del rispetto e della civiltà".

Un'altra iniziativa di solidarietà a tinte biancoceleste (anche se in realtà è invitato a partecipare chiunque, anche non tifoso) è quella che si svolgerà prima della gara di domenica col Bologna, per raccogliere donazioni di sangue. Questo quanto comunicato sul sito ufficiale della Lazio:La S.S. Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue che in questo momento investe la città e chiede un aiuto concreto ai tifosi biancocelesti. In occasione di Lazio-Bologna, possono recarsi presso il punto di raccolta sangue che sarà istituito in Piazza Lauro De Bosis, adiacente il palazzo H del CONI per compiere un semplice ma enorme gesto di amore: donare il sangue attraverso l’Avis e a tutti coloro che ne hanno bisogno. Chi vuole rispondere all’appello e donare il sangue, può farlo domani, sabato 23 novembre, dalle 7:45 alle 16:30 e domenica, 24 novembre, dalle 07.45 alle 14:30. Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per la partita di Coppa Italia Frecciarossa Lazio-Napoli. Gli abbonati potranno regalarlo ad un amico. Sul sito del club ci sono inoltre tutte le istruzioni da seguire per poter effetturare la donazione