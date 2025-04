Cavese-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La battuta d'arresto interna contro la capolista Avellino non cambia i piani del, che nella 36ª giornata del Girone C di Serie C fa visita a unagià salva ma allettata dalla possibilità di strappare in extremis una qualificazione Playoff che avrebbe del clamoroso. Playoff che gli etnei, invece, vincendo in Campania potrebbero blindare quasi in via definitiva costruendosi l'opportunità di concludere la stagione in una posizione di classifica di rilievo utilissima in chiave poule promozione.Tutto su Cavese-Catania: formazioni, data, orario, canale tv e dove vederla in diretta streaming.

Cavese-Catania, in tv, sarà visibile su Sky Sport (251) e in chiaro - in Sicilia - su Telecolor (canale numero 11 del digitale terrestre).Cavese-Catania sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go.