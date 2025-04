Inter, Inzaghi svela un nuovo infortunio: "All'intervallo col Bayern era sul lettino"

Getty Images

Non solo buone notizie daperdove i nerazzurri hanno battuto i padroni di casa per 2 reti a una. I bavaresi erano falcidiati daglima anche la squadra dicontava alcune assenze pesanti come, oltre aAltre però potevano aggiungersi e saranno da monitorare anche per il futuro.L'allenatore piacentino infatti, nella conferenza post partita, ha parlato delle condizioni di Francescoe dell'esempio che il difensore 37enne ha dato col Bayern. "A fine primo tempoHo continuato a parlare con lui durante il secondo tempo,Quindi continuiamo così, sperando di recuperare più uomini possibili", ha detto, raccontando di come, nonostante fosse claudicante, Acerbi avesse dimostrato attaccamento alla maglia e all'importanza della gara nella quale ha dovuto marcare Harry

"Siamo in vantaggio, il secondo tempo sarà a San Siro, dobbiamo dar seguito a questa prestazione tra otto giorni. Prima avremo un'altra partita in mezzo di campionato. So cheEd è per quello che quando sento parlare di cambi, di di queste cose, mi arrabbio, perché sono quelli che subentrano, che è la rosa dell’Inter, non sono i 10, gli 11 giocatori, che ci hanno permesso di arrivare all'8 aprile a giocarci tutto, ma è tutto il gruppo squadra con la nostra società che ci supporta sempre, che è sempre presente.come lo sono stati stasera, perché giochiamo ogni 48 ore contro avversari di assoluto valore".