Così Sergej Milinkovic-Savic ha parlato a Dazn dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juve: “Se facciamo il nostro, possiamo sempre fare buone partite. La Juventus è arrivata in un momento non positivo, noi abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato i tre punti a casa. Pensiamo a vincere ogni partita, dobbiamo stare calmi, lo Scudetto è una parola troppo grande. Gol? Che emozione, abbiamo vinto contro una squadra come la Juventus ed ho anche segnato. Andrò a rivederlo altre due o tre volte. Luis Alberto? Appena vedo che lui ha la palla faccio il movimento, i suoi passaggi sono sempre ottimi. Sono cambiato, devo correre un po’ di più e questo non mi piace molto, ma così aiuto i ragazzi, anche a raggiungere la vittoria”.