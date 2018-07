Joseph Minala, centrocampista della Lazio, rientrato dal prestito alla Salernitana, parla al termine della seduta di allenamento a Lazio Style Channel: "Sta andando tutto bene, il gruppo è coeso e stiamo lavorando cercando di mettere in pratica quello che ci chiede il mister. Pioli e Inzaghi? Con Pioli non avevo esperienza, ora è diverso: mi sento più pronto rispetto alla prima volta. Non è stato difficile ambientarsi, già conoscevo gli altri e già mi ero allenato con loro. Sono stato accolto bene e ora continuiamo così cercando di imparare sempre di più. Futuro? Non devo convincere Inzaghi, questo passa solo dal campo e dal lavoro. Lui mi conosce, mi ha avuto in Primavera e se mi ha voluto qui significa che ero nei suoi pensieri. Io devo solo fare il massimo".