Questa volta non ci sono alternative: contro il Monza sarà esordio dal 1' in Serie A con la Lazio per Matteo Cancellieri. In un altro paio di occasioni, nelle scorse settimane, si era presentata questa chance, ma Sarri alla fine aveva sempre optato diversamente. E così l'unica partita da titolare giocata dall'ex Hellas in campionato è rimasta quella contro l'Inter ad agosto del 2021, con la maglia degli scaligeri. Stasera invece il mister ha poca scelta: rimpiazzerà Zaccagni schierando il classe 2002 a destra, con Pedro che scalerà a sinistra. Confermato Felipe Anderson falso 9.



Anche l'altro giovane talento biancoceleste, Luka Romero, scalpita. Lanciare pure lui dall'inizio, per far rifiatare Pedro, è un'idea balenata in testa al tecnico. Ma l'ex Barça ha dato segnali positivi di tenuta fisica nella seduta di ieri. Si temeva un affaticamento al polpaccio dopo il derby, ma l'allarme è presto rientrato. Possibile comunque una staffetta staserA con il baby argentino.