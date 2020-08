Perso David Silva, la Lazio sogna James Rodriguez. Prendere il colombiano del Real Madrid non sarà facile, così i dirigenti biancocelesti valutano delle alternative. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino ci sono i nomi di due ex calciatori dell'Inter: Rafinha (Barcellona) e Shaqiri (Liverpool). In uscita l'attaccante Alessandro Rossi va alla Viterbese.