Lazio, Noslin: "Qui sono felice. Pian piano raggiungerò il top della forma"

L'ha decisa Tijjanil'ultima amichevole estiva della. Con un colpo di testa sotto l'incrocio l'attaccante biancoceleste ha steso ile regalal il successo ai suoi nel trofeo Carranza. Baroni gli ha cambiato ruolo, facendolo giocare stavolta quasi esclusivamente sulla fascia; ma lui ha risposto positivamente sul campo. Nei piani tecnici infatti, trattandosi di un calciatore duttile per tutto il fronte offensivo, ora il classe '99 sarà impiegato come vice-Zaccagni., ruolo di fatto già ricoperto a Verona la stagione scorsa. Al termine dell'incontro, per commentare la prestazione, l'ex Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

"Ho esultato abbracciandomi con Del Rosso (un membro dello staff tecnico dell'allenatore Marco Baroni, ndr), perché era una promessa fatta prima della partita. Per me l'inizio è stato un po' difficile ma tutto lo staff mi ha aiutato da subito. Qui sono felice e pian piano raggiungerò il top della forma". Riguardo le aspettative sulla prossima gara domenica sera all'Olimpico, che sar valida per la prima giornata della Serie A 2024-25, Noslin non si è voluto sbilanciare: "Io non mi sono prefissato un mio numero di gol io voglio solo aiutare la squadra per fare il meglio".