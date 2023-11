Lasta facendo meglio di un anno fa. Un'affermazione parecchio forte alla luce della prestazione di ieri a Bologna, dove la squadra è stata inconsistente offensivamente. La classifica piange e i numeri parlano di un'involuzione di gioco e di rendimento di tutti i reparti.contro le stesse avversarie.Calcolando i punti fatti sugli stessi campi (indipendentemente dall'averci giocato all'andata o al ritorno) di casa e in trasferta e inserendo il Genoa (unica neopromossa affrontata dai biancocelesti) al posto dello Spezia retrocesso,Probabilmente ci si aspettava comunque qualcosa di meglio, visti gli investimenti fatti in estate, ma è indubbio che il calendario non abbia favorito Immobile e compagni, che ora però non possono più permettersi passi falsi per risalire la china.Le sconfitte infatti sono già 5, contro le 8 totali registrate nello scorso campionato. All'undicesima giornata peraltro la Lazio era a 22 punti, dopo aver vinto 0-2 a Bergamo contro l'Atalanta. La differenza reti era di gran lunga migliore con 23 gol fatti e appena 5 subiti, mentre oggi sono 13 le reti realizzate e altrettante quelle incassate. C'è quindi molto su cui riflettere in casa biancoceleste,, considerando che sono state affrontate già sei delle sette squadre attualmente piazzate meglio in classifica e che i prossimi due scontri diretti (Roma e Inter) saranno entrambi all'Olimpico. A Sarri il compito di confermare i risultati dello scorso anno.