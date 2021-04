Si avvicina la sfida contro il Genoa per la Lazio. Una gara che sarà l'ultima spiaggia per Wesley Hoedt. Il difensore olandese è il principale indiziato per sostituire Acerbi al centro della retroguardia. Come riporta Il Messaggero, difficilmente la Lazio eserciterà il diritto di riscatto per confermare Hoedt (5 milioni di euro), ma per quest'ultimo quella di domenica sarà comunque una chance da sfruttare anche per invertire il trend. Nelle 9 gare che ha giocato da titolare quest'anno in Serie A, i biancocelesti hanno ottenuto 13 punti sui 27 a disposizione. Tre sconfitte nelle ultime tre gare dal 1' (Inter, Juventus e Bologna). Ora Hoedt non può sbagliare, è la corsa Champions che lo impone.