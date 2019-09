La panchina della Lazio è corta. Nessuna rivoluzione, nessun vero scossone. Il progetto Lazio rimane lo stesso, solo più convinto. Inzaghi voleva andare via, Lotito e Tare lo hanno convinto, anche dal lato del progetto tecnico. Ma chi si aspettava un colpo dietro l'altro è rimasto deluso, solo innesti mirati.



MERCATO LAZIO - Una specie di eterno ritorno: la Lazio punta su 11 ottimi titolari, ma dovrà stare attentissima agli infortuni, come riporta il Messaggero. Inzaghi sorride, certo: ha trattenuto Milinkovic e Luis Alberto, ha ottenuto la permanenza di Caicedo. Ma il rischio è che la rosa sia corta per la corsa Champions.