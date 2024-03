Lazio, pubblicata la semestrale di bilancio: ecco i veri costi del mercato

La Lazio ha pubblicato nella serata di ieri la semestrale di bilancio per il periodo luglio - dicembre 2023. Dal documento finanziario che fotografa la situazione reale delle casse societarie al 31 dicembre scorso, risulta un utile di 40 milioni di euro. Il che significa che il bilancio l'anno scorso è stato chiuso in parità, rispetto alle situazioni di perdita degli precedenti (sulle quali aveva pesato parecchio la situazione Covid-19). Il merito dell’aumento degli utili è soprattutto dovuto agli incassi dalla cessione di Milinkovic (39,7 milioni), agli introiti già contabilizzati della Champions (circa 60 milioni) e all'aumento delle entrate da biglietteria (da 6,8 a 13,4 milioni totali). In più l'operazione in uscita per Luis Maximiano è stata già contabilizzata per 8,1 milioni di euro.



Nel documento approvato dalla società biancoceleste emergono inoltre i costi effettivi degli acquisti fatti in estate. Tra questi, non compaio le cifre di Rovella, Pellegrini e Guendozui, perché i rispettivi obblighi di riscatto non sono ancora formalmente scattati. Si apprende invece che Kamada è arrivato a parametro 0 e sono stati pagati 1,5 milioni di euro di commissioni. L’arrivo di Mandas è costato 950mila euro, Isaksen è arrivato per 11 milioni, mentre Castellanos risultato a bilancio per 14,2 milioni. Anche per l’attaccante argentino però mancano ancora i bonus da conteggiare, che non sono ancora scattati.