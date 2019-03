In casa Lazio regna il rammarico dopo il pareggio rimediato in casa della Fiorentina. Il punticino ai ragazzi di Inzaghi non serve, specialmente in ottica Champions: cresce il divario con il quarto posto dopo la vittoria dell'Inter. Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, oggi tutti i suoi avranno modo di ripensare alla gara e ricaricare le batterie. Da domani testa al Parma: domenica 17 marzo alle 15 la Lazio non potrà fallire l'ennesima possibilità di avvicinarsi alla zona che conta, vista la concomitanza con il derby di Milano. Inzaghi ritroverà qualche giocatore dall'infermeria. Wallace e Berisha sono fermi, il kosovaro potrebbe tornare disponibile a breve. Radu, che al Franchi è stato sostituito, non desta preoccupazioni. Influenza intestinale per Caicedo, sarà lui a guidare l'attacco contro il Parma: Immobile, diffidato, è stato ammonito e salterà la prossima gara interna.