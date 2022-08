Luis Alberto è sempre un nome caldo nel mercato della Lazio. In conferenza stampa, Sarri ha parlato apertamente dello spagnolo. "È stato male per davvero in questi giorni, c’è un referto medico, nulla di inventato. Aveva giramenti di testa, una situazione abbastanza travagliata. Lui stesso ha detto di volere un ritorno in Spagna e quindi penso che sia stato per una parte di raduno condizionato da quello. Negli ultimi tre o quattro giorni però, da quando si sente meglio fisicamente, l’ho sentito molto più partecipe”.