La ripresa della Serie A nasconde diverse insidie per. La principale per il tecnico dellasarà l'approccio dei suoi uomini al match. Ne parla oggi Repubblica, riprendendo le sue parole di ieri in conferenza stampa : "Il nostro principale difetto è sempre stato al livello mentale. Per me è più importante ricominciare il campionato con la testa al 100%, più che le gambe".Il tecnico toscano teme laLe amichevoli hanno dato qualche indicazione al livello di tenuta fisica, ma giocare sul serio in campionato è un'altra cosa, non replicabile: "La situazione è strana, le reazioni alla fase di rientro è poco prevedibile. Lo abbiamo visto anche all'estero". Poi ha aggiunto: "Qualche giocatore ha dato la sensazione di stare bene fisicamente e mentalmente. Altri invece devono ancora rientrare in condizione".