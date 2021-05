Arrivano conferme in casa Lazio per Danilo D'Ambrosio. Nella giornata di ieri è cominciata a circolare la voce di un possibile interessamento per il difensore in scadenza con l'Inter. Come riporta stamani Il Messaggero non arrivano smentite a tal proposito. Il classe '88 difficilmente rinnoverà con i nerazzurri e potrebbe essere un'occasione vista la sua esperienza. Attualmente D'Ambrosio percepisce 2 milioni di euro.