Il Fenerbahce insiste per Durmisi, ma la situazione è in fase di stallo. La Lazio non scende dalle pretese di 5 milioni di euro, come riporta Fanatik.com, non ha intenzione di abbassare il prezzo del cartellino dell'esterno danese. E di fatto la trattativa è congelata: il Fenerbahce, che ha dovuto ripiegare su Durmisi dopo il no di Kolarov, non va oltre i 4 milioni di diritto di riscatto dopo il prestito.



MERCATO LAZIO - A sinistra c'è una casella da riempire per il titolato club turco: ha preso Rami e Zanka e sistemato la difesa, ora vuole chiudere con la corsia. Sta diventando una corsa contro il tempo: il mercato in Serie A è agli sgoccioli, serve una sterzata.