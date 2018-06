Holgerè sicuramente un obiettivo di mercato della Lazio, si era parlato di accordo trovato con il calciatore, ma lo stesso centrale ha espresso gradimento per i club che giocano la Champions League. Nel mezzo c'è lo Stoccarda, che spera sempre che il difensore possa rinnovare. Lo ha ribadito il ds del club svevo Micheal Reschke ai microfoni di 90min.de: "Sono in contatto con Holger, gli piacerebbe giocare di nuovo a livello internazionale ed esplorare delle soluzioni di mercato, ma la nostra porta rimane aperta per lui".